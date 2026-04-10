Трамп в течение 24 часов поймет, удалось ли договориться с Ираном

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил New York Post, что в течение суток узнает, можно ли достичь соглашение с Ираном.

"Мы узнаем примерно через 24 часа. Скоро все станет ясно", - ответил он на вопрос, считает ли он, что переговоры будут успешными.

Трамп отметил, что он вновь может применить военную силу в случае неудачи переговоров с Ираном.

"У нас происходит перезагрузка. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием, которое когда-либо создавалось, даже лучше, чем то, что мы использовали раньше, а мы тогда разнесли их в пух и прах", - сказал он.

По словам президента США, "мы загружаем корабли (...) лучшим оружием (...), чтобы провести полное уничтожение".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс 10 апреля вылетел в Исламабад для переговоров с Ираном. Как ожидается, к нему присоединятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также зять Трампа Джаред Кушнер.

Bloomberg сообщил, что иранская делегация, как ожидается, вечером также прибудет в Исламабад для запланированных на субботу переговоров с США. Собеседник агентства рассказал, что делегацию из Тегерана возглавят глава МИД Ирана Аббас Аракчи и председатель иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Иран официально не подтвердил участие в переговорах и состав делегации, хотя государственные СМИ страны также сообщали, что переговорную команду возглавят Аракчи и Галибаф.