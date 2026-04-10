Советник верховного лидера Ирана скончался от ран, полученных в ходе ударов по Тегерану

Советник верховного лидера Ирана Камаль Харази Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Скончался советник верховного лидера Ирана Камаль Харази, получивший тяжелые ранения в результате американо-израильских ударов по Тегерану в минувшую среду, передают иранские государственные СМИ.

Согласно публикациям, Харази умер несколько часов назад.

Как сообщалось, советник иранского лидера был доставлен в больницу с тяжелыми ранениями после американо-израильского удара по его дому в Тегеране в минувшую среду. Жена Харази погибла на месте.

Харази с 1997 по 2005 год был министром иностранных дел Ирана. В последнее время он являлся членом Совета по определению политической целесообразности - совещательного органа при верховном лидере Ирана.