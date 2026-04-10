Ормузский пролив в пятницу миновали четыре судна, в том числе танкер

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Через Ормузский пролив 10 апреля прошли четыре судна, сообщает CNN со ссылкой на данные службы мониторинга MarineTraffic.

В частности, пролив пересек танкер Mab 5 под флагом Ботсваны, находящийся под санкциями США. Кроме того, через пролив в Оманский залив прошло рыболовецкое судно под флагом Индии. В обратном направлении, в Персидский залив, проследовали сухогруз под флагом Панамы и торговое судно под флагом Индии.

CNN уточняет, что экипажи по каким-либо причинам могут прекратить передавать информацию о своем местоположении. В результате некоторые суда могут пройти Ормузский пролив, оставшись незамеченными для служб мониторинга.

До начала боевых действий на Ближнем Востоке пролив проходили в среднем в день 107 грузовых судов.