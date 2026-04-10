Поиск

Иранская армия заявила, что не отдаст контроль над Ормузским проливом

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Иран не откажется от Ормузского пролива, над которым он установил свой контроль, заявил Центральный штаб иранских Вооруженных сил "Хазрат Хатам аль-Анбия". Об этом сообщает Tasnim.

Вооруженные силы Ирана "поднимут управление Ормузским проливом на новый уровень, сохранят инициативу в контроле над ним и ни при каких обстоятельствах не откажутся от законных прав Ирана", говорится в заявлении.

Военные предупредили, что "Вооруженные силы Исламской Республики Иран остаются полностью готовыми и боеспособными противостоять любой угрозе и "держат палец на спусковом крючке".

На выходных представители Ирана должны провести переговоры с США в Пакистане.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение суток узнает, можно ли достичь соглашения с Ираном. Он добавил, что снова может применить военную силу в случае неудачи переговоров с Ираном.

"У нас происходит перезагрузка. Мы загружаем корабли лучшими боеприпасами, лучшим оружием, которое когда-либо создавалось, даже лучше, чем то, что мы использовали раньше, а мы тогда разнесли их в пух и прах", - сказал он.

Хроника 28 февраля – 10 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

