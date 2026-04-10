Спикером парламента Словении стал лидер партии, которую считают симпатизирующей России

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Национального собрания Словении избрали спикером палаты лидера партии Resni.ca ("Правда") Зорана Стевановича, сообщает словенская телерадиокомпания.

Его кандидатуру поддержали 48 депутатов при необходимом минимуме в 46 голосов.

Западные наблюдатели называют партию Стевановича "антисистемной" и симпатизирующей России.

В инаугурационной речи Стеванович заявил: "В последние годы мы слишком часто видели, как быстро можно возводить стены между людьми, между регионами и, к сожалению, между политическими лагерями. Стены строить легко, мосты - сложно, но именно поэтому они и ценны".

Следующим шагом нового состава Национального собрания Словении станет назначение нового премьер-министра страны. Первоначально кандидатуру может представить президент страны, но победу одержит тот, за кого отдадут голоса не менее 46 депутатов.

Парламентские выборы в Словении состоялись 22 марта. Ни одной из партий не удалось заручиться поддержкой большинства, однако в итоге удалось сформировать коалицию, в которую вошла партия Resni.ca, выдвиженец которой Стеванович, и стал новым спикером.