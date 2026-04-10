Поиск

Орбан обвинил оппозицию в попытке сорвать парламентские выборы

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в преддверии парламентских выборов заявил, что оппозиция пытается посеять хаос, чтобы подорвать избирательный процесс. Об этом сообщают европейские СМИ.

"Они вступают в сговор с иностранными спецслужбами, не останавливаясь ни перед чем", - сказал он.

По его словам, его оппоненты пытаются "организовать хаос, оказать давление (...), чтобы отменить решения венгерского народа".

Опубликованные накануне результаты опроса Idea Institute показали, что оппозиционная партия "Тиса" (TISZA), возглавляемая Петером Мадьяром, набирает сторонников, ее готовы поддержать 39% респондентов. У партии Орбана "Фидес" (Fidesz) - 30%. При этом остается высокий процент тех, кто пока не определился, - более 20%. Именно их голоса могут повлиять на окончательные результаты выборов, указывают европейские СМИ.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.

Виктор Орбан Венгрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что Дмитриев не ведет в США переговоры по украинскому урегулированию

Politico узнало о недавней беседе Трампа с генсеком НАТО на повышенных тонах

 Politico узнало о недавней беседе Трампа с генсеком НАТО на повышенных тонах

Си Цзиньпин на встрече с лидером оппозиционной партии Тайваня заявил, что объединение неизбежно

 Си Цзиньпин на встрече с лидером оппозиционной партии Тайваня заявил, что объединение неизбежно

Забастовка бортпроводников в Германии привела к отмене более 500 рейсов

 Забастовка бортпроводников в Германии привела к отмене более 500 рейсов

У кого в Иране власть?

 У кого в Иране власть?

Лунный корабль Orion пролетел уже более половины пути до Земли

Число раненых военных США в ходе операции против Ирана составило 380 человек

 Число раненых военных США в ходе операции против Ирана составило 380 человек

Что случилось этой ночью: пятница, 10 апреля

Кувейт и Саудовская Аравия обвинили Иран в новых ударах

 Кувейт и Саудовская Аравия обвинили Иран в новых ударах

Иран опровергает прибытие своей делегации в Пакистан для переговоров с США

 Иран опровергает прибытие своей делегации в Пакистан для переговоров с США
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1546 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8969 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов