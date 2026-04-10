Орбан обвинил оппозицию в попытке сорвать парламентские выборы

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в преддверии парламентских выборов заявил, что оппозиция пытается посеять хаос, чтобы подорвать избирательный процесс. Об этом сообщают европейские СМИ.

"Они вступают в сговор с иностранными спецслужбами, не останавливаясь ни перед чем", - сказал он.

По его словам, его оппоненты пытаются "организовать хаос, оказать давление (...), чтобы отменить решения венгерского народа".

Опубликованные накануне результаты опроса Idea Institute показали, что оппозиционная партия "Тиса" (TISZA), возглавляемая Петером Мадьяром, набирает сторонников, ее готовы поддержать 39% респондентов. У партии Орбана "Фидес" (Fidesz) - 30%. При этом остается высокий процент тех, кто пока не определился, - более 20%. Именно их голоса могут повлиять на окончательные результаты выборов, указывают европейские СМИ.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся 12 апреля.