Трамп готов помочь Орбану развивать венгерскую экономику

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация готова поспособствовать экономическому развитию Венгрии при условии, что на посту венгерского премьер-министра останется Виктор Орбан.

"Моя администрация готова использовать всю экономическую мощь США, чтобы укрепить экономику Венгрии (...), если у премьер-министра Орбана и у его народа будет необходимость в такой помощи", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

По его славам, США "воодушевлены перспективой инвестиций в будущее процветание Венгрии при продолжающемся лидерстве премьера Орбана".

В воскресенье в Венгрии состоятся парламентские выборы. Некоторые опросы свидетельствуют о том, что победу на них одержит оппозиция.