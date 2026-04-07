Вэнс верит в победу Орбана на парламентских выборах

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил уверенность в том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сохранит свою должность по результатам парламентских выборов.

"Победу одержит Виктор Орбан, я уверен в этом, равно как и в продолжении нашего позитивного сотрудничества", - сказал он на пресс-конференции в Венгрии.

Он спросил Орбана, уверен ли тот в победе, на что венгерский лидер ответил: "Таков план".

Вэнс выразил готовность дальше сотрудничать с властями Венгрии независимо от того, кто одержит победу на выборах. Он отметил, что США дорожат отношениями и дружбой с Венгрией, поскольку "любят эту выдающую нацию и ее культуру", а также потому, что "Венгрия сыграла важную роль в укреплении и процветании Европы".

Вэнс и его жена Уша прибыли в Будапешт с двухдневным визитом в преддверии парламентских выборов в Венгрии, которые пройдут 12 апреля. Как показывают некоторые опросы, партия Орбана "Фидес" теряет поддержку населения, в то время как оппозиционная партия "Тиса", возглавляемая Петером Мадьяром, заметно набирает сторонников.

Венгрия Виктор Орбан США Джей Ди Вэнс Фидес Петер Мадьяр
