Китай собирается поставить Ирану системы ПВО в ближайшие недели

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Китай намерен поставить Ирану новые системы ПВО через третьи страны, сообщает в субботу CNN со ссылкой на источники.

"Есть признаки того, что Пекин работает над тем, чтобы отправлять эти грузы через третьи страны, чтобы скрыть их истинное происхождение", - отмечает телеканал со ссылкой на два источника.

По словам источников, системы, которые Пекин готовится передать, - это переносные зенитно-ракетные комплексы MANPADS. "Они представляли асимметричную угрозу для низколетящих самолетов ВВС США в ходе пятинедельной войны и могут снова представлять опасность, если режим прекращения огня рухнет", - сообщает телеканал.

По информации CNN, поставки из Китая в Иран "готовятся в ближайшие несколько недель".

Кроме того, со ссылкой на разведданные телеканал утверждает, что "Иран может использовать режим прекращения огня как возможность пополнить запасы отдельных видов вооружений при помощи ключевых иностранных партнеров".