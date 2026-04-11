Китай собирается поставить Ирану системы ПВО в ближайшие недели

Китай собирается поставить Ирану системы ПВО в ближайшие недели
Архивное фото
Фото: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Китай намерен поставить Ирану новые системы ПВО через третьи страны, сообщает в субботу CNN со ссылкой на источники.

"Есть признаки того, что Пекин работает над тем, чтобы отправлять эти грузы через третьи страны, чтобы скрыть их истинное происхождение", - отмечает телеканал со ссылкой на два источника.

По словам источников, системы, которые Пекин готовится передать, - это переносные зенитно-ракетные комплексы MANPADS. "Они представляли асимметричную угрозу для низколетящих самолетов ВВС США в ходе пятинедельной войны и могут снова представлять опасность, если режим прекращения огня рухнет", - сообщает телеканал.

По информации CNN, поставки из Китая в Иран "готовятся в ближайшие несколько недель".

Кроме того, со ссылкой на разведданные телеканал утверждает, что "Иран может использовать режим прекращения огня как возможность пополнить запасы отдельных видов вооружений при помощи ключевых иностранных партнеров".

ВВС США Иран Китай
Китай собирается поставить Ирану системы ПВО в ближайшие недели

 Китай собирается поставить Ирану системы ПВО в ближайшие недели

