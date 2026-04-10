Джон Керри сообщил о попытках Нетаньяху уговорить трех президентов США на войну с Ираном

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предпринимал попытки уговорить президентов США Джорджа Буша младшего, Барака Обаму и Джо Байдена на проведение военной операции против Ирана, заявил радиостанции GBH Джон Керри, руководивший Госдепартаментом США в 2013-2017 годах при Бараке Обаме.

"Нетаньяху хотел, чтобы мы ударили по Ирану. Он выступил с предложением перед президентом Обамой и попросил нанести удары, но президент Обама отказал ему. Президент Байден тоже отказал. Президент Буш отказал. Единственный согласившийся президент - это очевидно Трамп", - сказал Керри.

По его словам, "эта война по сути осуществляет давнюю мечту премьер-министра Нетаньяху нанести Ирану настолько много ущерба, насколько позволяет ситуация".

Керри также считает, что Иран не представлял непосредственной угрозы, которой США мотивировали начало военной операции.

Так, он указал на противоречие в высказываниях президента США Дональда Трампа о военном потенциале Ирана. "Трамп сам ведь хвастался, что США полностью уничтожили ядерную программу Ирана после ударов в июне 2025 года", - отмечает Керри. По его словам, Иран даже технически не имел возможности создать ядерное оружие за месяцы, последовавшие после прошлогодних американских ударов.

По мнению Керри, по мере развития событий ситуация осложняется, поскольку "в настоящий момент Ормузский пролив контролируется Ираном, а до начала войны ситуация обстояла по-другому".

Он считает операцию против Ирана невиданным разрывом с ценностями и конституцией США.

Керри, когда возглавлял Госдеп, в частности, участвовал в переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), который в 2015 году подписала "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран. Это предполагало снятие с Ирана санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп вышел из ядерной сделки и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Хроника 28 февраля – 10 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Биньямин Нетаньяху Госдепартамент Джон Керри Дональд Трамп Иран США Израиль
