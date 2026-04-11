Президентом Ирака стал Низар Амеди

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Парламент Ирака избрал кандидата от Патриотического союза Курдистана (ПСК) Низара Амеди президентом страны на заседании, состоявшемся в субботу и бойкотированном Демократической партией Курдистана (ДПК), сообщило в субботу издание Rudaw.

"Спикер иракского парламента Хайбат аль-Хальбуси объявил Амеди президентом после того, как он получил 227 голосов во втором туре", - говорится в сообщении.

Согласно конституции страны, после избрания президента - либо двумя третями голосов в первом туре, либо простым большинством во втором туре - тот должен в течение 15 дней после присяги поручить лидеру крупнейшего парламентского блока сформировать правительство.

Амеди родился в 1968 году в Дахуке, полуавтономном регионе Ирака Курдистан. Он получил техническое образование в университете Досула, с 2022 по 2024 год занимал пост министра окружающей среды Ирака, а также был советником нескольких президентов страны - Джаляля Талабани, Фуада Масума и Абдул-Латифа Рашида.

Согласно действующей в Ираке политической системе, должность президента должен занимать представитель курдской общины.