Трамп одобрил решение поручить бизнесмену аз-Зейди сформировать правительство Ирака

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп приветствует решение поручить бизнесмену Али аз-Зейди формирование правительства Ирака, он написал об этом в Truth Social.

"Поздравляю Аль аз-Зейди с выдвижением его кандидатуры на пост премьера Ирака. (...) Ожидаем крепких, активных и продуктивных новых отношений между Ираком и США. Сейчас - начало невероятного этапа в наших двусторонних отношениях", - написал он.

Ранее на этой неделе президент Ирака Низар Амиди поручил аз-Зейди попытаться сформировать правительство. Это решение последовало после парламентских выборов, победу на которых одержал блок шиитских политических сил.

Выборы в Ираке прошли еще осенью прошлого года. В последние месяцы иракские политики стремились договориться о компромиссном кандидате в премьеры. Американские СМИ отмечали, что этот процесс проходил на фоне сильного давления на Ирак со стороны США с одной стороны и Ирана - с другой. Каждая из этих стран имеет возможность влиять на иракские политические процессы, отмечала ранее в апреле The New York Times.

В конце января 2026 года Трамп выступил против назначения шиитского политика Нури аль-Малики на пост премьер-министра Ирака. "Я слышал, что великая страна Ирак может сделать очень плохой выбор и вернуть на пост премьера Нури аль-Малики", - написал он в Truth Social.

Трамп считает, что аль-Малики, который в прошлом уже был премьером Ирака, привел свою страну "к нищете и хаосу". "Если его назначат, США больше не будут помогать Ираку. А без нашей помощи у Ирака не будет шансов на успех, процветание и свободу", - отметил американский президент.

В итоге аль-Малики, равно как и действующий премьер Мухаммед Шиа ас-Судани объявили, что не будут претендовать на пост главы правительства.

В конце концов, выбор пал на 40-летнего аз-Зейди, ранее не занимавшего важных политических постов. У него есть месяц на то, чтобы предложить свой состав правительства.