Путин поздравил Амиди с избранием на пост президента республики Ирак

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил Низара Амиди с избранием на пост президента Ирака, выразил надежду на дальнейшее развитие дружественных российско-иракских отношений.

"Уважаемый господин Амиди, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Президентом Республики Ирак", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин пожелал Амиди успехов на этом высоком посту.

"Рассчитываю, что Ваша деятельность будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-иракских отношений", - отметил российский лидер.

Владимир Путин Ирак РФ Низар Амеди
