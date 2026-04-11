Путин поздравил Амиди с избранием на пост президента республики Ирак

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил Низара Амиди с избранием на пост президента Ирака, выразил надежду на дальнейшее развитие дружественных российско-иракских отношений.

"Уважаемый господин Амиди, примите искренние поздравления по случаю Вашего избрания Президентом Республики Ирак", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин пожелал Амиди успехов на этом высоком посту.

"Рассчитываю, что Ваша деятельность будет способствовать дальнейшему развитию традиционно дружественных российско-иракских отношений", - отметил российский лидер.