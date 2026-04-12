В КСИР будут пресекать попытки военных кораблей пройти через Ормузский пролив

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Доступ в Ормузский пролив открыт только для гражданских судов, предупредили в ночь на воскресенье в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР).

"Мы будем решительно и жестко действовать при попытках любых военных кораблей пройти через пролив", - говорится в заявлении КСИР, выдержки из которого приводит агентство "Тасним".

В заявлении также отмечается, что ВМС КСИР "полностью контролируют Ормузский пролив".

Также в нем говорится, что через пролив при выполнении ряда условий по-прежнему могут проходить "только гражданские суда".

Ранее появлялись сообщения, согласно которым два эсминца ВМС США прошли через Ормузский пролив в рамках подготовки к его разминированию. О намерении обезвредить мины в проливе в субботу заявлял президент США Дональд Трамп.

При этом, иранская сторона заверяет, что не дала кораблям пройти через пролив.