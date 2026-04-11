Трамп заявил, что США приступают к разминированию Ормузского пролива

Фото: Nikolas Kokovlis/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - США начинают процесс ликвидации мин в Ормузском проливе, сообщил президент США Дональд Трамп.

"Сейчас мы начинаем процесс расчистки Ормузского пролива в качестве одолжения странам по всему миру, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие", - написал он в субботу в соцсети Truth Social.

По словам Трампа, "поразительно, но у них нет ни мужества, ни воли делать эту работу самим". "Очень интересно, однако, что пустые нефтяные танкеры из многих стран направляются в США, чтобы загрузиться нефтью", - отметил американский президент.

Он также сообщил, что 28 минных заградителей, установленных Ираном в Ормузском проливе, "лежат на дне моря".

В миреУровень угрозы для судоходства в Ормузском проливе остается критическим

В минувший четверг иранские СМИ со ссылкой на заявление КСИР сообщали, что Иран ввел альтернативные маршруты судоходства в Ормузском проливе в обход районов размещения морских мин.

Накануне Центральный штаб иранских Вооруженных сил "Хазрат Хатам аль-Анбия" заявил, что Иран не откажется от Ормузского пролива, над которым он установил свой контроль.

Ранее в субботу Axios сообщил, что несколько кораблей ВМС США пересекли Ормузский пролив без согласования с Ираном.

Хроника 28 февраля – 11 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ормузский пролив Иран США Дональд Трамп
