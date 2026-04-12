США добиваются от Ирана долгосрочных обязательств по отказу от ядерного оружия

Фото: AP/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Власти США стремятся получить от Ирана долгосрочные обязательства по отказу от разработки ядерного оружия, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Вопрос в том, видим ли со стороны иранцев обязательства не разрабатывать ядерное оружие не только сейчас или в ближайшие два года, но и в долгосрочной перспективе", - приводят его слова американские СМИ.

По словам Вэнса, "пока что мы ничего подобного не видели".

"Надеюсь, что мы увидим это в будущем", - сказал вице-президент США.

Он подчеркнул, что вопрос о ядерном оружии - ключевой на переговорах США с Ираном.

В свою очередь The New York Times отмечает, что слова Вэнса о нежелании Ирана отказываться от идеи создания ядерного оружия не вполне отражают реальность.

Так, Тегеран неоднократно брал на себя такие обязательства в последние годы. Кроме того Иран - участник Договора о нераспространения ядерного оружия.

Газета полагает, что слова Вэнса следует интерпретировать, как стремление США добиться от Ирана передачи запасов обогащенного урана, а также отказа от любого обогащения урана в дальнейшем.

