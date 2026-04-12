МИД Ирана заявил, что готов продолжать работу по решению конфликта с США

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Иранская сторона готова продолжать усилия по урегулированию спорных вопросов с США, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"Конечно, мы не ожидали, что за одну встречу завершим работу над соглашением. Мы продолжим работать над тем, чтобы сближать позиции американцев и иранцев", - цитируют ближневосточные СМИ его комментарий.

Багаи пояснил, что на переговорах Ирана и США в Пакистане чувствовались "недоверие и скептицизм".