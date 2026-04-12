Швеция задержала шедшее из России судно под панамским флагом

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Береговая охрана Швеции задержала в воскресенье в Балтийском море грузовое судно Hui Yuan под панамским флагом, направлявшееся из России в испанский Лас-Пальмас, сообщает общественный вещатель SVT.

"В воскресенье утром Береговая охрана поднялась на судно возле Истада по подозрению в экологических преступлениях", - говорится в его сообщении.

По данным SVT, судно в настоящее время стоит на якоре у Истада.

Начато предварительное расследование нарушений, отмечает SVT.

Собиравшиеся войти в Персидский залив два супертанкера повернули назад

Циклон "Вайану" привел к наводнению и отключениям электричества в Новой Зеландии

 Циклон "Вайану" привел к наводнению и отключениям электричества в Новой Зеландии

Саудовская Аравия восстановила режим работы нефтепровода "Восток-Запад" и месторождения Манифа

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 апреля

Иран и США на переговорах не решили два-три ключевых вопроса

США добиваются от Ирана долгосрочных обязательств по отказу от ядерного оружия

 США добиваются от Ирана долгосрочных обязательств по отказу от ядерного оружия

Вэнс заявил, что Иран на переговорах не принял условия США

США и Иран продолжат переговоры в воскресенье

 США и Иран продолжат переговоры в воскресенье

Иран и США завершили третий раунд переговоров в Пакистане
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1598 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8979 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 121 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов