Швеция задержала шедшее из России судно под панамским флагом

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Береговая охрана Швеции задержала в воскресенье в Балтийском море грузовое судно Hui Yuan под панамским флагом, направлявшееся из России в испанский Лас-Пальмас, сообщает общественный вещатель SVT.

"В воскресенье утром Береговая охрана поднялась на судно возле Истада по подозрению в экологических преступлениях", - говорится в его сообщении.

По данным SVT, судно в настоящее время стоит на якоре у Истада.

Начато предварительное расследование нарушений, отмечает SVT.