Поиск

Швеция разрешила продолжить путь шедшему из России судну под панамским флагом

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Власти Швеции разрешили продолжить путь грузовому судну Hui Yuan под панамским флагом, направлявшемуся из России в испанский Лас-Пальмас.

Как сообщалось, в воскресенье утром Береговая охрана Швеции задержала судно возле Истада по подозрению в экологическом преступлении после того, как самолеты Береговой охраны обнаружили, что перевозивший уголь балкер смывает остатки угля в море.

"Это нарушение Экологического кодекса... Мы провели допрос капитана, и он признал, что совершил это нарушение по неосторожности", - сообщил государственному вещателю SVT старший прокурор Хокан Андерссон.

Судно было оштрфовано на 50 дневных штрафных единиц по 500 шведских крон (0.11 SEK/1USD) и после внесения денег смогло продолжить путь.

Швеция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
