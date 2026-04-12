Пезешкиан заявил Путину о стремлении Ирана к справедливому соглашению с США

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил о готовности Тегерана к работе над справедливым соглашением об урегулировании конфликта с США, сообщают в воскресенье ближневосточные СМИ.

По их данным, в канцелярии иранского президента отметили, что Пезешкиан высказался за "сбалансированное и честное соглашение", которое обеспечит стабильность в ближневосточном регионе.

Ранее в воскресенье пресс-служба Кремля сообщила, что президенты РФ и Ирана в ходе телефонного разговора обсудили последнее развитие обстановки на Ближнем Востоке.