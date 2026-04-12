Путин и Пезешкиан обсудили развитие обстановки на Ближнем Востоке

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU Президенты РФ и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора обсудили последнее развитие обстановки на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля в воскресенье.

"Президент Ирана дал оценку состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров, выразил признательность за принципиальную российскую позицию, в том числе на международных площадках, направленную на деэскалацию ситуации. Масуд Пезешкиан также поблагодарил за оказанную Россией иранскому народу гуманитарную помощь", - говорится в сообщении.

"Владимир Путин подчеркнул готовность и далее содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, оказывать посреднические усилия в интересах установления справедливого и долгосрочного мира на Ближнем Востоке. В этих целях Россия продолжит активные контакты со всеми партнерами в регионе", - отметили в Кремле.

"При обсуждении актуальных вопросов двустороннего сотрудничества подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление добрососедских российско-иранских отношений", - подчеркивается в сообщении.

В пресс-службе Кремля добавили, что Пезешкиан поздравил Путина и всех православных христиан России с праздником Пасхи.

Владимир Путин Исламабад Масуд Пезешкиан Иран
Генштаб ЦАХАЛ приказал обеспечить готовность к возобновлению операции против Ирана

