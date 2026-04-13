Антониу Кошта поздравил Петера Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Венгерские избиратели выразили свою волю на парламентских выборах в воскресенье, продемонстрировав демократический дух народа, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

"Рекордная явка свидетельствует о демократическом духе венгерского народа. Он высказался, и его воля ясна. Я с нетерпением жду возможности тесно сотрудничать с Петером Мадьяром, чтобы сделать Европу более сильной и процветающей", - написал Кошта в соцсети.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в воскресенье вечером признал поражение на парламентских выборах, сообщает портал Hungary Today.

В сообщении отмечается, что Орбан поздравил с победой лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра.

Антониу Кошта Виктор Орбан Венгрия Евросовет Петер Мадьяр
