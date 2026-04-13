ВС Израиля заявили о скором разгроме "Хезболлы" в Бинт-Джубайле

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Армии обороны Израиля заявили, что близки к зачистке города Бинт-Джубайль на юге Ливана от сил "Хезболлы", пишет The Times of Israel.

По данным военных, убиты больше ста боевиков, а всего в городе их было не менее 150, в том числе из элитного подразделения - "Силы аль-Хаджи Радвана". В боях задействована 98-я дивизия ЦАХАЛ, в том чисиле десантники и бригада специального назначения, а также 84-я пехотная бригада "Гивати".

"За прошедшую неделю войска завершили окружение Бинт-Джубайля и начали наступление. Войска в ближнем бою и при авиаударах уничтожили более 100 террористов "Хезболлы", ликвидировали десятки объектов террористической инфраструктуры, нашли сотни единиц вооружений", - заявил ЦАХАЛ.

Предполагается, что бои продлятся еще несколько дней.

Также ЦАХАЛ захватил развалины стадиона, на котором в 2000 году выступал тогдашний глава "Хезболлы" Хасан Насралла с речью по случаю отхода израильских сил.

С 1985 по 2000 год этот город, расположенный в 5 км от границы Израиля и Ливана, занимали израильские войска. В 2006 году во время Второй ливанской войны ("Июльская война") ЦАХАЛ и "Хезболла" вели бои за этот город, но израильские войска взять его не смогли.