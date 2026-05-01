Поиск

В ЦАХАЛ заявили о ликвидации сотен бойцов и объектов "Хезболлы" в ходе боев за Бинт-Джубайль

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу сообщила, что израильские войска за последние недели вели боевые действия за контроль над городом Бинт-Джубайль на юге Ливана и уничтожили за это время свыше 200 бойцов движения "Хезболла".

"За время операций войска вывели из строя более 900 объектов террористической инфраструктуры, нашли сотни единиц оружия и уничтожили свыше 200 террористов в ближнем бою и благодаря авиаударам", - говорится в сообщении ЦАХАЛ в телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ взяли в кольцо этот город и ведут бои с отрядами ливанского движения "Хезболла".

В ЦАХАЛ напомнили, что город под руководством 98-й дивизии зачищают 84-я пехотная бригада "Гивати", 89-я бригада специального назначения "Оз", десантники.

С 1985 по 2000 год этот город, расположенный в 5 км от границы Израиля и Ливана, занимали израильские войска. В 2006 году во время Второй ливанской войны ("Июльская война") ЦАХАЛ и "Хезболла" вели бои за этот город, но израильские войска взять его не смогли.

Ранее телеканал CNN отмечал, что захват Бинт-Джубайля может стать значительным достижением для ЦАХАЛ, в то время как израильские власти заявляют о стремлении создать буферную зону на юге Ливана для обеспечения безопасности северного Израиля.

Бинт-Джубайль Ливан Израиль ЦАХАЛ Хезболла
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1994 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9202 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов