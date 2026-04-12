Израильские войска ведут бои с "Хезболлой" за город Бинт-Джубайль на юге Ливана

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наступательные действия в городе Бинт-Джубайль на юге Ливана, сообщает в воскресенье Национальное информационное агентство Ливана.

По данным агентства, отряды движения "Хезболла" оказывают сопротивление, однако подразделения ЦАХАЛ пытаются взять под контроль городскую застройку.

ЦАХАЛ также ведет интенсивный артиллерийский огонь, в том числе по окраинам Бинт-Джубайля, дорогам и окрестным деревням.

Ранее на этой неделе израильские СМИ сообщали, что ЦАХАЛ окружила Бинт-Джубайль с целью зачистить территорию от "Хезболлы".

С 1985 по 2000 год этот город, расположенный в 5 км от границы Израиля и Ливана, занимали израильские войска, затем они отошли. В 2006 году во время Второй ливанской войны ("Июльская война") ЦАХАЛ и "Хезболла" вели бои за этот город.

