Глава ЕК призвала отказаться от единогласия во внешнеполитических решениях ЕС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен высказала мнение, что период напряженности в отношениях Брюсселя и Будапешта показал необходимость применения голосования в Евросоюзе по международным вопросам квалифицированным большинством.

"Я полагаю, что надо извлечь уроки на европейском уровне. Например, перейти к голосованию квалифицированным большинством по вопросам внешней политики. Это то, что позволит нам избегать систематических блокировок, как мы могли это констатировать в прошлом. Сейчас у нас окно возможностей, и этим надо воспользоваться", - сказала фон дер Ляйен в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе.

Журналисты просили ее прокомментировать перспективу отношений ЕС с Венгрией после прошедших в этой стране парламентских выборов, на которых победила оппозиционная партия "Тиса" Петера Мадьяра.

По словам главы ЕК, "венгерский народ высказался, он захотел вернуться на свой европейский путь, и это победа для основополагающих свобод".

Как сказала фон дер Ляйен, судя по заявлениям во время его избирательной кампании Мадьяр "ясно повернут к Европе", он, по ее мнению, обязался сотрудничать с Брюсселем по различной тематике.

"Конечно, мы очень быстро начнем сотрудничать с новым правительством. Мы хотим быстро продвигаться вперед для пользы венгерского населения. Теперь мы сможем успешно продвигаться, чтобы Венгрия снова сблизилась с нами", - заявила фон дер Ляйен.