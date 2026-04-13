Путину доложено о финальной ротации сотрудников на иранской АЭС "Бушер"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президенту России Владимиру Путину доложено о финальной ротации сотрудников на иранской атомной электростанции "Бушер", сообщил журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.

Он уточнил, что Россия в понедельник в 08:00 начала финальную ротацию на атомной электростанции "Бушер" в Иране, 108 сотрудников покидают станцию, на объекте остаются 20 человек.

"Данная позиция согласована с иранскими партнерами. Вчера она была доложена президенту Российской Федерации (Владимиру Путину). Сегодня во взаимодействии с министерством обороны мы этот проект реализуем", - сообщил Лихачев.

Он отметил, что оставшиеся на станции 20 россиян - это финальное представительство "Росатома". "Кроме сохранности оборудования и кроме присмотра за городком, они продолжают оставаться в контакте с заказчиком, с представителем заказчика иранского, чтобы при малейшей первой возможности как можно шире развернуть стройку", - пояснил Лихачев.

Глава "Росатома" также поблагодарил министерство обороны РФ и российские спецслужбы за оперативную отработку этой информации и с Вооруженными силами США и со спецслужбами Ирана.

Ранее Лихачев сообщил журналистам, что Россия начала финальную ротацию на АЭС "Бушер" в Иране. "Сегодня в 08:00 мы начали финальную ротацию на станции "Бушер". 108 человек сейчас двигаются в сторону Исфахана, идет все по плану. На станции осталось 20 человек, это руководитель филиала нашего, его замы, представители блока безопасности и инженерно-технические сотрудники, отвечающие за сохранность оборудования и присматривающие, опять же, за тем, чтобы в неприкосновенности был и наш городок", - сказал Лихачев.

