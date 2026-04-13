Politico отметило, что Венгрия при новом премьере вряд ли быстро изменит позицию по Украине

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Надежды европейских союзников Киева на быструю смену позиции Венгрии по вопросу Украины преждевременны, лидер победившей на парламентских выборах в стране партии "Тиса" Петер Мадьяр выступает против отправки оружия Киеву, сообщает в понедельник Politico.

"Надежды союзников Киева на мгновенную смену позиции Будапешта в отношении Украины могут быть преувеличены... Мадьяр - националист, который выступает против отправки оружия Киеву и отметил, что вынесет любой вопрос о вступлении Украины в ЕС на референдум", - пишет издание.

В то же время, отмечает Politico, поражение на выборах премьер-министра Виктора Орбана "повышает вероятность того, что Будапешт может снять свое вето с ключевых пунктов политики ЕС в отношении Украины, включая кредит для Киева на 90 млрд евро, который Венгрия блокировала".

Издание цитирует двух дипломатов ЕС, которые "выразили оптимизм, что победа Мадьяра приведет к быстрому снятию венгерского вето на кредит Украине. "Новому правительству будет довольно легко не накладывать вето", - сказал один из них, добавив, что решение может быть принято на уровне послов и не потребует вмешательства лидеров.

Остается также и вопрос о вступлении Украины в ЕС: издание напоминает, что Мадьяр был его убежденным противником, разделяя позицию своего предшественника Орбана. "Однако, по словам второго дипломата ЕС, Мадьяр все же может избрать иной подход - например, разрешить открытие переговорных кластеров по вступлению, которые Орбан до сих пор блокировал", - отмечает Politico.

По словам еще одного собеседника издания, Мадьяру предстоит также пройти "тест" по 20-му пакету санкций ЕС против России, который Венгрия ранее заблокировала". "Это будет тестом на то, как новое правительство видит Москву", - сказал неназванный дипломат.

Ранее кредит ЕС для Украины в размере 90 млрд евро был заморожен на месяцы из-за спора между президентом Украины Владимиром Зеленским и Орбаном вокруг нефтепровода "Дружба". Венгрия обвиняла Киев в отказе ремонтировать трубу после того, как она была повреждена.

Орбан в воскресенье вечером признал поражение на парламентских выборах и поздравил с победой лидера оппозиционной партии "Тиса" Мадьяра.