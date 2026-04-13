Нейтральные суда в портах Ирана смогут на некоторое время выйти в море, несмотря на блокаду

Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Не имеющим отношения к Ирану нейтральным судам, в настоящий момент находящимся в иранских портах, предоставлен дополнительный промежуток времени, в течении которого они могут выйти в море, несмотря на начавшуюся американскую блокаду Ормузского пролива, сообщает в понедельник Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

"Нейтральные суда, находящиеся в настоящий момент в иранских портах, смогут в течение ограниченного периода времени покинуть территорию", - говорится в сообщении UKMTO в социальной сети X. Продолжительность этого периода будет объявлена позже.

Вместе с тем в UKMTO не получали сообщений о том, что американской стороной будет запрещен транзитный проход нейтральных судов через Ормузский пролив.

В управлении напомнили, что с 14:00 понедельника (17:00 по Москве) в силу вступили ограничения судоходства, касающиеся иранских портов и прибрежных районов, в том числе в Персидском заливе, Оманском заливе и Аравийском море к востоку от Ормузского пролива.

Ограничения коснутся абсолютно всех судов, взаимодействующих с иранскими портами, нефтяными терминалами или другими объектами.