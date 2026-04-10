Трамп назвал переговоры залогом выживания для Ирана

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Мирные переговоры с США являются залогом выживания Ирана, у Тегерана нет возможности изменить ситуацию, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Единственная причина, по которой они все еще живы сегодня, - это переговоры! - написал он в Truth Social. - Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира за счет использования международных водных путей".

Он отметил, что "иранцам лучше удаются фейковые новости в СМИ и связи с общественностью, чем ведение боевых действий".

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс направился в Исламабад для переговоров с Ираном. Как ожидается, к нему присоединятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также зять Трампа Джаред Кушнер. Bloomberg сообщил, что иранская делегация, как ожидается, вечером также прибудет в Исламабад для запланированных на субботу переговоров с США. Источникагентства рассказал, что делегацию из Тегерана возглавят глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Иран официально не подтвердил участие в переговорах и состав делегации, хотя государственные СМИ страны также сообщали, что переговорную команду возглавят Аракчи и Галибаф.

Хроника 28 февраля – 10 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Что произошло за день: пятница, 10 апреля

Ормузский пролив в пятницу миновали четыре судна, в том числе танкер

Трамп в течение 24 часов поймет, удалось ли договориться с Ираном

Джон Керри сообщил о попытках Нетаньяху уговорить трех президентов США на войну с Ираном

Стефано Габбана покинул пост главы совета директоров Dolce & Gabbana

Песков заявил, что Дмитриев не ведет в США переговоры по украинскому урегулированию

Politico узнало о недавней беседе Трампа с генсеком НАТО на повышенных тонах

Си Цзиньпин на встрече с лидером оппозиционной партии Тайваня заявил, что объединение неизбежно

Забастовка бортпроводников в Германии привела к отмене более 500 рейсов

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8971 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1559 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 119 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов