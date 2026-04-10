Трамп назвал переговоры залогом выживания для Ирана

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Мирные переговоры с США являются залогом выживания Ирана, у Тегерана нет возможности изменить ситуацию, заявил американский президент Дональд Трамп.

"Единственная причина, по которой они все еще живы сегодня, - это переговоры! - написал он в Truth Social. - Иранцы, похоже, не понимают, что у них нет никаких козырей, кроме краткосрочного шантажа всего мира за счет использования международных водных путей".

Он отметил, что "иранцам лучше удаются фейковые новости в СМИ и связи с общественностью, чем ведение боевых действий".

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс направился в Исламабад для переговоров с Ираном. Как ожидается, к нему присоединятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф, а также зять Трампа Джаред Кушнер. Bloomberg сообщил, что иранская делегация, как ожидается, вечером также прибудет в Исламабад для запланированных на субботу переговоров с США. Источникагентства рассказал, что делегацию из Тегерана возглавят глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

Иран официально не подтвердил участие в переговорах и состав делегации, хотя государственные СМИ страны также сообщали, что переговорную команду возглавят Аракчи и Галибаф.