Макрон заявил о готовности участвовать в урегулировании ближневосточного конфликта

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон призвал приложить все усилия для достижения "быстрого, прочного и долгосрочного" урегулирования конфликта на Ближнем Востоке дипломатическими средствами.

"Франция готова сыграть свою полную роль, как она это постоянно делала с самого начала конфликта", - написал он в соцсети X.

"Необходимо урегулировать все существенные вопросы путем долгосрочных решений, включая ядерную и баллистическую ракетную деятельность Ирана, его дестабилизирующие действия в регионе, острую необходимость восстановления свободного и беспрепятственного судоходства через Ормузский пролив, а также необходимость обеспечения возвращения Ливана на путь мира с полным уважением его суверенитета и территориальной целостности", - считает президент.

"Что касается Ормузского пролива, в ближайшие дни мы вместе с Соединенным Королевством проведем конференцию со странами, готовыми внести свой вклад в мирную многонациональную миссию, направленную на восстановление свободы судоходства в проливе. Эта строго оборонительная миссия, отдельная от воюющих сторон конфликта, планируется к развертыванию как только позволят обстоятельства", - добавил Макрон.

Хроника 28 февраля – 13 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран не будет пропускать через Ормузский пролив корабли недружественных стран

