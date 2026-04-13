Великобритания не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Великобритания не намерена принимать участия в блокаде Ормузского пролива совместно с США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники информированные о позиции британского правительства.

У Великобритании в ближневосточном регионе есть автономные беспилотники для поиска мин, однако она направит их в Ормузский пролив только, если совместно с другими союзниками будет разработан реалистичный план по его открытию.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно призывал союзников из европейских и азиатских стран оказать помощь в восстановлении свободного судоходства в Ормузском проливе, но в основном получал отказ. Некоторые союзники, в том числе Великобритания и Япония, заявили, что готовы присоединиться к этим усилиям только после прекращения боевых действий в регионе.

12 апреля Трамп говорил, что Великобритания и некоторые другие страны помогут американским военным избавить Ормузский пролив от мин.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщало, что 13 апреля днем с 10:00 по восточному времени США (17:00 по Москве) начнет блокировать возможность войти в иранские порты или выйти из них для всех судов.

Хроника 28 февраля – 13 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Великобритания США Ормузский пролив
Politico отметило, что Венгрия при новом премьере вряд ли быстро изменит позицию по Украине

Аракчи назвал "максималистские требования" США помехой переговорам

Brent подорожала до $102,12 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 апреля

Европейские лидеры поздравили Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Дефицит бюджета США в марте вырос на 2,2%, за I финполугодие - упал на 10,6%

Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV за позицию по Ирану и Венесуэле

Глава МИД Ирана обвинил США в срыве переговоров в Исламабаде

Армия США начнет морскую блокаду Ирана 13 апреля

Американский корабль Cygnus XL в понедельник состыкуется с МКС

