Великобритания не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Великобритания не намерена принимать участия в блокаде Ормузского пролива совместно с США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники информированные о позиции британского правительства.

У Великобритании в ближневосточном регионе есть автономные беспилотники для поиска мин, однако она направит их в Ормузский пролив только, если совместно с другими союзниками будет разработан реалистичный план по его открытию.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно призывал союзников из европейских и азиатских стран оказать помощь в восстановлении свободного судоходства в Ормузском проливе, но в основном получал отказ. Некоторые союзники, в том числе Великобритания и Япония, заявили, что готовы присоединиться к этим усилиям только после прекращения боевых действий в регионе.

12 апреля Трамп говорил, что Великобритания и некоторые другие страны помогут американским военным избавить Ормузский пролив от мин.

Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщало, что 13 апреля днем с 10:00 по восточному времени США (17:00 по Москве) начнет блокировать возможность войти в иранские порты или выйти из них для всех судов.