Стармер подтвердил, что Лондон не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Британский премьер Кир Стармер подтвердил, что Великобритания не будет принимать участие в блокаде Ормузского пролива, сообщает в понедельник The Guardian.

"Стармер повторил позицию правительства, согласно которой Британия не примкнет к блокаде Ормузского пролива", - информирует издание.

"Каждый раз, когда пролив закрыт или недоступен для навигации, как должно быть, это значит, что нефть и газ не попадают на рынок, и цены идут вверх. (...) Я не хочу, чтобы это произошло. Я хочу, чтобы цены на энергоресурсы стабилизировались и снижались", - цитирует газета слова Стармера.

Стармер подтвердил, что, хотя Великобритания и располагает в этом регионе средствами разминирования, все дипломатические и политические усилия, по его словам, должны быть "направлены исключительно на то, чтобы полностью открыть пролив".

Ранее американское Центральное командование (CENTCOM) заявило, что блокада Ормузского пролива начнется в понедельник в 10:00 по времени Восточного побережья США (в 17:00 по Москве). Американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно, заявили в командовании.