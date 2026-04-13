Стармер подтвердил, что Лондон не будет участвовать в блокаде Ормузского пролива

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Британский премьер Кир Стармер подтвердил, что Великобритания не будет принимать участие в блокаде Ормузского пролива, сообщает в понедельник The Guardian.

"Стармер повторил позицию правительства, согласно которой Британия не примкнет к блокаде Ормузского пролива", - информирует издание.

"Каждый раз, когда пролив закрыт или недоступен для навигации, как должно быть, это значит, что нефть и газ не попадают на рынок, и цены идут вверх. (...) Я не хочу, чтобы это произошло. Я хочу, чтобы цены на энергоресурсы стабилизировались и снижались", - цитирует газета слова Стармера.

Стармер подтвердил, что, хотя Великобритания и располагает в этом регионе средствами разминирования, все дипломатические и политические усилия, по его словам, должны быть "направлены исключительно на то, чтобы полностью открыть пролив".

Ранее американское Центральное командование (CENTCOM) заявило, что блокада Ормузского пролива начнется в понедельник в 10:00 по времени Восточного побережья США (в 17:00 по Москве). Американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно, заявили в командовании.

Минобороны сообщило о продолжении боевых действий после пасхального перемирия

Природный пожар перекинулся из Монголии на территорию Забайкалья

Иран не будет пропускать через Ормузский пролив корабли недружественных стран

Politico отметило, что Венгрия при новом премьере вряд ли быстро изменит позицию по Украине

Аракчи назвал "максималистские требования" США помехой переговорам

Brent подорожала до $102,12 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 13 апреля

Европейские лидеры поздравили Мадьяра с победой на выборах в Венгрии

Дефицит бюджета США в марте вырос на 2,2%, за I финполугодие - упал на 10,6%

Трамп раскритиковал папу римского Льва XIV за позицию по Ирану и Венесуэле

