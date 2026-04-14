США сосредоточили в Аравийском море к востоку от Ормузского пролива 14 боевых кораблей

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американские ВМС располагают в Аравийском море группировкой уже из 14 боевых кораблей, которые потенциально могут быть задействованы в блокаде Ормузского пролив, по данным информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов.

В регионе размещено девять ракетных эсминцев, боевой корабль прибрежной зоны, три больших десантных корабля и авианосец USS Abraham Lincoln.

Как сообщала ВВС, ссылаясь на европейские спутниковые снимки, авианосец USS Abraham Lincoln и два ракетных эсминца вошли в Оманский залив и расположились к востоку от Ормузского пролива. Это самый близкий к Персидскому заливу район, куда впервые зашел американский авианосец с начала военной операции против Ирана, отмечает ВВС.

Как сообщал CENTCOM, блокада Ормузского пролива должна была начаться 13 апреля. Американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно, заявили в командовании.