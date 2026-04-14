Авианосец George H.W. Bush направляется в Аравийское море для усиления группировки США

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Американская авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS George H.W. Bush направляется в Аравийское море в зону ответственности Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Об этом сообщила информационная служба Военно-морского института Соединенных Штатов.

В настоящее время корабли огибают юг Африки на пути в Индийский океан.

В состав группы входят три эсминца – USS Mason, USS Donald Cook и USS Ross, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км. На борту авианосца базируются 48 боевых истребителей F/A-18E/F в составе четырех эскадрилий, а также самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G и дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-2.

В районе Аравийского моря уже сосредоточена группировка из 14 американских боевых кораблей, которые потенциально могут быть задействованы в блокаде Ормузского пролив. В частности, в регионе размещено девять ракетных эсминцев, боевой корабль прибрежной зоны, три больших десантных корабля и авианосец USS Abraham Lincoln.

При этом, как сообщала ВВС, ссылаясь на европейские спутниковые снимки, авианосец USS Abraham Lincoln и два ракетных эсминца уже вошли в Оманский залив и расположились к востоку от Ормузского пролива.

По данным ВМС США, авианосец USS George H.W. Bush вышел в дальний поход с атлантической базы в Норфолке еще 31 марта. Куда он направляется, официально не сообщалось.