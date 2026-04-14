Катар опроверг сообщения о двустороннем соглашении с Ираном о прекращении атак

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Катар не принимал каких-либо отдельных соглашений о прекращении огня с Ираном, но выступает за деэскалацию ситуации в регионе в целом, заявил представитель катарского МИД Маджид аль-Ансари.

"Отвергаем заявления о наличии соглашения с Ираном относительно прекращения атак", - цитируют его арабские СМИ.

По словам аль-Ансари, "прекращение огня не означает конец войны, это требует устойчивых решений с участием стран региона".

Он отметил, что "Катар не выступает в роли посредника, однако ведет интенсивную координацию с Пакистаном, США и странами региона в поддержку усилий по деэскалации, при этом поддерживает посредническую роль Пакистана в этом вопросе".

По мнению аль-Ансари, "пока еще слишком рано" концентрироваться на решении проблемы Ормузского пролива, и внимание вместо этого должно быть направлено на завершение боевых действий.

Он подчеркнул, что с исторической перспективы проблем в Ормузском проливе не было, и нынешние дискуссии нужно сосредоточить на устойчивой безопасности в регионе.

Представитель МИД Катара осудил удары Израиля по территории Ливана и выразил поддержку международным усилиям по снижению напряженности в этом регионе.

Ранее в ряде арабских СМИ появились сообщения о том, что Катар и Иран заключили двустороннее соглашение о прекращении атак.