"Моссад" намерен добиваться смены власти в Иране

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Израиль намерен продолжать операцию против Ирана до тех пор, пока там не произойдет смена власти, заявил глава "Моссада" Давид Барнеа. Об этом пишет The Times of Israel.

"Наша миссия еще не завершена. Мы не думали, что эта миссия закончится сразу же после окончания боевых действий. Мы тщательно планировали, чтобы наша кампания продолжалась и приносила результаты и в период после ударов по Тегерану", - сказал он.

По словам Барнеа, ответственность "Моссада" в этом вопросе закончится "только тогда, когда этот радикальный режим будет сменен".

"Мы не будем стоять в стороне и просто наблюдать перед лицом очередной экзистенциальной угрозы", - подчеркнул он.

Барнеа рассказал, что разведывательное управление действовало "в самом сердце Тегерана" во время недавней американо-израильской кампании. "Мы передавали ВВС точную разведывательную информацию, и мы уничтожили ракеты, которые угрожали Израилю", - отметил директор "Моссада".