В ЕС выступают за свободное судоходство в Ормузском проливе

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Свобода судоходства в Ормузском проливе должна быть гарантирована, Евросоюз приветствует любые инициативы государств-членов ЕС по усиленной координации с партнерами в регионе, чтобы гарантировать морскую безопасность, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Закрытие Ормузского пролива причиняет огромный ущерб, и восстановление свободы судоходства является для нас вопросом первостепенной важности. Мы отвергаем и продолжим отвергать в соответствии с международным правом любые меры или договоренности, которые нарушают морскую безопасность и которые ограничили бы свободу прохода через Ормузский пролив", - заявил пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

По его словам, то, что происходит сейчас в Ормузском проливе, представляет собой явный мотив для создания "сильной международной коалиции" по обеспечению морской безопасности.

Аль-Ануни отметил, что в связи с происходящим в Персидском заливе предлагаются "многочисленные инициативы", но "цель остается очень простой: свободный и полностью безопасный проход всех судов по этому маршруту через Ормузский пролив". Евросоюз, продолжил он, приветствовал и приветствует любые инициативы государств-членов ЕС, включая усиленную координацию с партнерами в регионе, чтобы гарантировать свободу судоходства в Ормузском проливе.

"И очевидно, что мы продолжим очень тесно взаимодействовать со всеми этими инициативами наших государств-членов и наших партнеров", - заключил представитель Каллас.

