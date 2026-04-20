Китай в I квартале снизил экспорт чая в РФ на 14%, нарастил поставки кофе почти вдвое

Китай в I квартале снизил экспорт чая в РФ на 14%, нарастил поставки кофе почти вдвое
Фото: VCG/VCG via Getty Images

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Китай в первом квартале 2026 года экспортировал в РФ чая на $9,2 млн, что на 14% меньше, чем за аналогичный период прошлого года ($10,7 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Темпы снижения экспорта ускорились, год назад они составляли 8,9%.

В марте поставки сократились до $2,5 млн с $3,8 млн в марте 2025 года.

В первом квартале Китай поставлял чай в 128 стран мира.

В то же время экспорт кофе в РФ в первом квартале вырос почти в два раза, до $2,3 млн с $1,2 млн годом ранее. Причем его значительная часть пришлась на март - на $2 млн. В январе-марте Китай экспортировал кофе в 35 стран.

В 2025 году Китай поставил в РФ чая на $48,6 млн против $58,7 млн в 2024 году, кофе - на $13,9 млн против $13,6 млн соответственно.

Китай в I квартале снизил экспорт чая в РФ на 14%, нарастил поставки кофе почти вдвое

 Китай в I квартале снизил экспорт чая в РФ на 14%, нарастил поставки кофе почти вдвое

