Си Цзиньпин заявил о ценности сотрудничества РФ и Китая на фоне изменений в мире

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Отношения Россия и Китая имеют особую ценность в условиях меняющейся международной обстановки, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"В условиях меняющийся международной обстановки сотрудничество России и Китая как никогда ценно", - сказал Си Цзиньпин на встрече с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Пекине.

По словам китайского лидера, он и президент РФ Владимир Путин ведут диалог "со стратегической высоты" и настроены на его продолжение.