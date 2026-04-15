Трамп признал, что военные действия в Иране наносят ущерб мировой экономике

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что военные действия в Иране нанесут удар по мировой экономике, но она впоследствии полностью восстановится.

"Будет нанесен удар... Ну, смотрите, будет удар, потому что, знаете, мы сейчас проходим через это уже шесть недель... Будет удар (по экономике - ИФ), но экономика, думаю, полностью восстановится", - сказал он в интервью телеканалу Fox Business.

Трамп также убежден, что цены на нефть и газ к моменту промежуточных выборов в США должны снизиться. "Я думаю, к промежуточным выборам они будут намного ниже, да", - отметил американский президент.