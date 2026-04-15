Нетаньяху заявил, что у Израиля и США одинаковая позиция по Ирану

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Цели США и Израиля в том, что касается иранского кризиса, одинаковы, заверил в среду вечером израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Наши с США цели - одни и те же (...). Мы хотим, чтобы из Ирана вывезли ядерные материалы, возможности по обогащению урана должны быть ликвидированы. И, конечно, мы хотим, чтобы судоходство по ключевым маршрутам возобновилось", - приводит его слова The Times of Israel.

По его словам, "наши американские союзники непрерывно держат нас в курсе их контактов с Ираном".

Нетаньяху отметил, что не знает, к чему приведут переговоры США и Ирана, и потому Израиль готов к любому сценарию, в том числе к возобновлению боевых действий.