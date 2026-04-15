Поиск

Нетаньяху заявил, что у Израиля и США одинаковая позиция по Ирану

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Цели США и Израиля в том, что касается иранского кризиса, одинаковы, заверил в среду вечером израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

"Наши с США цели - одни и те же (...). Мы хотим, чтобы из Ирана вывезли ядерные материалы, возможности по обогащению урана должны быть ликвидированы. И, конечно, мы хотим, чтобы судоходство по ключевым маршрутам возобновилось", - приводит его слова The Times of Israel.

По его словам, "наши американские союзники непрерывно держат нас в курсе их контактов с Ираном".

Нетаньяху отметил, что не знает, к чему приведут переговоры США и Ирана, и потому Израиль готов к любому сценарию, в том числе к возобновлению боевых действий.

Хроника 28 февраля – 15 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Биньямин Нетаньяху Израиль США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1692 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 155 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9010 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов