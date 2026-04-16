Крупный пожар произошел на НПЗ под Джилонгом в Австралии

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Viva Energy в промышленном районе Корио близ Джилонга (штат Виктория), одном из двух действующих НПЗ Австралии, сообщает ABC.

По данным телеканала, возгорание началось в среду в 23:05 по местному времени (16:05 по Москве) в установке по производству моторного бензина.

По информации пожарных служб, в зоне инцидента произошли несколько небольших взрывов, предположительно связанных с неисправностью трубопровода или клапана. Помощник начальника пожарной охраны Майкл Макгиннесс отметил, что огонь охватил участок площадью около 30×30 метров, где находятся легковоспламеняющиеся углеводороды.

Все сотрудники предприятия были эвакуированы, сообщений о пострадавших нет. На момент начала пожара на объекте находилось около 100 человек.

Из‑за сильного задымления жителям близлежащих районов рекомендовали оставаться в помещениях и держать окна закрытыми; позже уровень угрозы был понижен, однако пожар остаётся не локализованным.

По данным Fire Rescue Victoria, огонь "не находится под контролем", но сдерживается в пределах технологической установки. На месте работают десятки пожарных расчётов, операция может продолжаться несколько часов.

НПЗ Viva Energy в Джилонге обеспечивает более половины потребления топлива штата Виктория и около 10% общенационального объёма, перерабатывая до 120 тыс. баррелей нефти в сутки. Инцидент вызвал обеспокоенность властей возможным влиянием на производство бензина. Министр энергетики Австралии Крис Боуэн заявил, что признаков умышленного поджога нет, пожар рассматривается как технический инцидент.

