Рынки акций Европы завершили торги в минусе, за исключением германского

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы в основном снизились в среду, исключением стал германский индикатор.

Значение общеевропейского индекса Stoxx Europe 600 уменьшилось на 0,43% - до 617,27 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,47%, французский CAC 40 - 0,64%, итальянский FTSE MIB - 0,04%, испанский IBEX 35 - 0,55%. Германский DAX прибавил 0,09%.

Инвесторы оценивали статданные и отчетности компаний, а также продолжали следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке.

Международные СМИ в среду продолжали писать о подготовке второго раунда мирных переговоров между США и Ираном.

Телеканал "Аль-Джазира" сообщил о прибытии в Тегеран делегации пакистанских посредников для обсуждения возобновления американо-иранских консультаций. Отмечается, что делегация передаст Ирану послание от США.

Посредники в урегулировании иранского кризиса ищут способы продлить перемирие между США и Ираном, написало агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Накануне президент США Дональд Трамп предположил, что переговоры между Вашингтоном и Тегераном могут состояться уже на этой неделе. Он порекомендовал журналисту The New York Post остаться в Пакистане, отметив, что в ближайшие пару дней там может произойти "кое-что хорошее". "Мы все больше склоняемся к тому, чтобы отправиться туда", - сказал глава Белого дома.

Между тем потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в марте увеличились на 2% в годовом выражении, сообщило Национальное статистическое управление Insee, опубликовавшее в среду окончательные данные. Инфляция ускорилась по сравнению с февралем, когда она составила 1,1%, и достигла максимума с августа 2024 года.

Предварительная оценка мартовской инфляции составляла 1,9%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали ее пересмотра.

В тройку лидеров подъема среди компонентов Stoxx 600 вошли сервис доставки еды Delivery Hero (+8,2%), финтех-компания Nexi (+5,8%) и дилер подержанных автомобилей Auto1 Group (+5,5%).

Самое сильное снижение в сводном индексе продемонстрировала Kering, сократившая капитализацию на 9,3% после отчетности. Выручка владельца известных модных брендов в январе-марте уменьшилась на 6%, в том числе из-за падения продаж флагманской Gucci.

Бумаги конкурирующей Hermes International подешевели на 8,2%. Компания сообщила о сокращении выручки в первом квартале из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Другие представители сектора также понесли потери, в том числе Richemont (-1,9%), Moncler (-0,7%) и Burberry (-2,2%).

Стоимость акций ASML, ведущего производителя оборудования для выпуска чипов, снизилась на 4,2%, несмотря на то, что его чистая прибыль и выручка за минувший квартал превзошли ожидания рынка. Компания также улучшила годовой прогноз, однако ее оценка результатов за второй квартал разочаровала инвесторов.

Котировки Stellantis выросли на 2%. Автомобильный концерн в январе-марте увеличил поставки на 12% - до 1,4 млн машин, зафиксировав подъем во всех регионах.

Бумаги Renault подорожали на 1,5% после сообщений, что компания планирует сократить до 20% инженерного штата для повышения своей гибкости в условиях усиления конкуренции со стороны китайских автопроизводителей.

Среди других представителей автомобильного сектора рыночная стоимость Daimler Truck уменьшилась на 1%, Mercedes-Benz - на 0,7%, BMW AG - на 0,3%, Volkswagen - повысилась на 0,3%.

Нефтегазовые Shell и TotalEnergies потеряли по 0,9% капитализации. Акции BP plc подешевели на 0,5%, Eni - на 0,8%, Equinor - на 2,3%.

Самый активный рост в составе германского DAX показала Brenntag (+2,3%), в британском FTSE 100 - Entain (+4,9%). Лидерами снижения в этих индексах стали Fresenius Medical Care (-2,4%) и Imperial Brands (-3,5%) соответственно.

Ученые впервые точно установили месторасположение лондонского дома Шекспира

 Ученые впервые точно установили месторасположение лондонского дома Шекспира

 Крупный пожар произошел на НПЗ под Джилонгом в Австралии

 Нетаньяху заявил, что у Израиля и США одинаковая позиция по Ирану

 CFTC проверит сделки на нефтяном рынке, совершенные накануне важных заявлений Трампа

 МВФ спрогнозировал рост глобального госдолга до 100% мирового ВВП уже в 2029 году

 Иран готов обсуждать степень обогащения урана, но от ядерной программы не откажется
