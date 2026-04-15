Поиск

Что произошло за день: среда, 15 апреля

Атака БПЛА на Башкортостан, уголовное дело о фиктивных налоговых вычетах и Минобороны РФ о предприятиях, производящих в Европе комплектующие для ВСУ

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Несколько беспилотников сбиты над промышленной зоной Стерлитамака в Башкортостане. Обломки упали на территорию одного из предприятий, в результате чего возник пожар. Погиб водитель ведомственной пожарной охраны одного из предприятий.

- Возбуждено уголовное дело из-за недополучения бюджетом РФ более 1 трлн руб. налогов. ФСБ и СКР сообщили о задержании организаторов группы, сформировавших фиктивные налоговые вычеты для более чем 40 тыс. компаний.

- Минобороны РФ назвало планы Европы нарастить поставки дронов Украине шагом к резкой эскалации. По данным Минобороны РФ, филиалы украинских компаний расположены в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии. Предприятия, осуществляющие производство комплектующих для ВСУ, работают в Германии, Испании, Италии, Чехии, Израиле и Турции.

- Внесудебный доступ к сведениям о мобильных устройствах помогал бы в расследованиях, уверен генпрокурор РФ Александр Гуцан. При этом, подчеркнул он, подобные инициативы не должны создавать предпосылок для нарушения конституционных прав граждан.

- ВВП РФ за январь-февраль 2026 года снизился на 1,8%, в минусе также промышленность и строительство. Траектория макропоказателей идет ниже ожиданий аналитиков, правительства и ЦБ, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

- ВМС США за первые 48 часов с момента начала блокады не пропустили ни одного судна, вышедшего из иранских портов.

- Молдавия официально выйдет из СНГ 8 апреля 2027 года. На практике страна уже давно не принимает участия в мероприятиях СНГ, заявил министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой.

- Тело мужчины извлекли из-под завалов на пороховом заводе в Казани. Накануне на территории предприятия произошел пожар, частично обрушились конструкции.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
