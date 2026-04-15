В "Хезболле" считают возможным прекращение огня с Израилем

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Нынешние предложения о прекращении огня между движением "Хезболла" и Израилем представляются серьезными, но нет уверенности, что оно будет соблюдаться, заявил высокопоставленный представитель базирующейся в Ливане "Хезболлы" Мохамуд Комати.

"Похоже, что на этот раз подход серьезный, но мы сохраняем осторожность ввиду возможного предательства со стороны Израиля", - приводят ближневосточные СМИ слова Комати.

Переговоры между Израилем и Ливаном проходили накануне в Вашингтоне. Ранее президент Ливана Жозеф Аун заявил, что переговоры являются "обязанностью Ливана, без каких-либо других сторон".