Мост через реку Литани на юге Ливана разрушен во время удара Израиля

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В результате израильского удара разрушен мост через реку Литани в районе Эль-Касмийя, сообщает в четверг ливанское Национальное агентство новостей (NNA).

"Израильские авиаудары усилились в четверг: ВВС Израиля нанесли две последовательные атаки, полностью разрушив мост, одну из последних оставшихся дорог, связывающих район Тира и Сайду (прибрежные районы на юге Ливана - ИФ)", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, сообщает NNA, "еще один удар израильская авиация нанесла по автомобилю на дороге Дахр аль-Байдар (горный перевал на пути из Бейрута в Дамаск - ИФ), в результате чего один человек погиб".

Согласно сообщению агентства, удары наносились и по другим городам южного Ливана.