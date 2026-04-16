Хегсет заявил, что у Ирана очень сильная мотивация для прекращения огня

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Мотивация Ирана для прекращения огня очень велика, заявил в четверг на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет.

"Способность Ирана к проведению операций ослаблена, его мотивация к прекращению огня очень высока", - сказал он.

Хегсет предупредил Иран о необходимости "мудро выбирать" решения в переговорах с США. Американские военные "перезаряжаются" и "готовы к бою по нажатию кнопки", добавил он.

Хегсет отметил, что США добьются того, чтобы Иран никогда не обладал ядерным оружием. По его словам, это можно сделать "легким путем или жестким".