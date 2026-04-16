Хегсет заявил, что у Ирана очень сильная мотивация для прекращения огня

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Мотивация Ирана для прекращения огня очень велика, заявил в четверг на пресс-конференции глава Пентагона Пит Хегсет.

"Способность Ирана к проведению операций ослаблена, его мотивация к прекращению огня очень высока", - сказал он.

Хегсет предупредил Иран о необходимости "мудро выбирать" решения в переговорах с США. Американские военные "перезаряжаются" и "готовы к бою по нажатию кнопки", добавил он.

Хегсет отметил, что США добьются того, чтобы Иран никогда не обладал ядерным оружием. По его словам, это можно сделать "легким путем или жестким".

Хроника 28 февраля – 16 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Финляндия ужесточает правила получения гражданства

Пик первого весеннего звездопада ожидается с 22 на 23 апреля

США распространили блокаду на подсанкционные торговые суда, связанные с Ираном

Bloomberg узнал об изучении Тегераном и Вашингтоном варианта с продлением перемирия

Глава Минфина Катара ждет настоящих последствий войны с Ираном только через месяц-два

В Ливане опровергли анонс Трампа о переговорах ливанского и израильского лидеров

Власти Франции отпустили следовавший из РФ танкер, задержанный в марте

CENTCOM сообщил о перехвате на Ближнем Востоке уже 10 связанных с Ираном судов

Что случилось этой ночью: четверг, 16 апреля

Трамп анонсировал переговоры лидеров Израиля и Ливана в четверг

