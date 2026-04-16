ВС США заявили о перехвате уже 13 судов, связанных с Ираном

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - ВМС США с начала блокады перехватили уже 13 судов, вышедших из иранских портов, сообщил на пресс-конференции в Пентагоне председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США генерал Дэн Кейн.

"На данный момент 13 кораблей приняли мудрое решение развернуться по приказу, - сказал он. - ВМС США еще не приходилось подниматься на борт ни одного корабля".

По его словам, "принудительные действия" продолжаются в территориальных водах Ирана и в международных водах".

Он напомнил, что введенная 13 апреля блокада распространяется на все суда, независимо от их национальной принадлежности, которые следуют в иранские порты или из них. При этом генерал указал, что действия США представляют собой блокаду иранских портов и береговой линии, а не Ормузского пролива.

Пентагон США Иран Ормузский пролив Дэн Кейн
