США перебросили в Европу еще один стратегический разведывательный беспилотник MQ-4C Triton

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - США перебросили на итальянскую авиабазу Сигонелла на Сицилии еще один стратегический разведывательный беспилотник MQ-4C Triton, предназначенный для выполнения полетов в регионе Ближнего Востока, сообщил портал Itamilradar.

Он должен заменить аналогичный БПЛА, который, как сообщали ВМС США, разбился при невыясненных обстоятельства 9 апреля в ходе полета над Персидским заливом.

С его прибытием на авиабазе Сигонелла вновь будут размещаться два стратегических беспилотника MQ-4C Triton, которые позволят ВМС США сохранить в неизменном виде свои возможности в области дальней разведки на ближневосточном театре военных действий, отмечает портал.

Разведывательный БПЛА большой дальности и высоты полета MQ-4C Triton способен предоставлять в реальном времени разведывательную информацию об обширных океанских и прибрежных областях. Он может находиться в воздухе более 30 часов, выполняя полет на высоте до 17 тысяч м и скорости до 610 км/ч.

